Иран принимает международный центр ремесел

Под руководством Всемирной туристской организации (UN Tourism) этот центр будет служить комплексной платформой для стран всего мира для демонстрации своих ремесел.

Во время посещения ремесленной мастерской в ​​Ширазе в провинции Фарс Заргами подчеркнул важность этого решения, заявив, что Всемирная туристская организация уже много лет ищет центра, который соединял бы туризм и ремесла, и согласие Ирана взять на себя эту ответственность является важным.

По его словам, несколько стран были серьезными кандидатами, однако Исламской Республике удалось получить одобрение на то, чтобы взять на себя эту ответственность.

Заргами отметил, что размещение этого центра познакомит Иран с его богатым ремесленным наследием и создаст жизненно важную связь между туризмом и миром ремесел.