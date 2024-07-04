4 июл. 2024 г., 18:20
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Иран принимает международный центр ремесел

4 июл. 2024 г., 18:20
??????? ID: 85529179
Иран принимает международный центр ремесел

Тегеран, 4 июля. ИРНА — Министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Эзатолла Заргами сообщил, что Иран был выбран страной размещения международного центра ремесел после недавнего решения Всемирного саммита ремесел на Филиппинах.

Под руководством Всемирной туристской организации (UN Tourism) этот центр будет служить комплексной платформой для стран всего мира для демонстрации своих ремесел.

Во время посещения ремесленной мастерской в ​​Ширазе в провинции Фарс Заргами подчеркнул важность этого решения, заявив, что Всемирная туристская организация уже много лет ищет центра, который соединял бы туризм и ремесла, и согласие Ирана взять на себя эту ответственность является важным.

По его словам, несколько стран были серьезными кандидатами, однако Исламской Республике удалось получить одобрение на то, чтобы взять на себя эту ответственность.

Заргами отметил, что размещение этого центра познакомит Иран с его богатым ремесленным наследием и создаст жизненно важную связь между туризмом и миром ремесел.

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