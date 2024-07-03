Первое официальное участие Ирана в саммите Шанхайской организации сотрудничества

Мохаммад Мохбер, временно исполняющий обязанности президента, отправится сегодня во главе делегации высокого политического и экономического уровня в Астану, столицу Казахстана, для участия в 24-м саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества.

Во время этого визита Мохбер не только примет участие и выступит на 24-м саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества, но и проведет двусторонние встречи с некоторыми лидерами стран-членов этой организации.

Астана, столица Казахстана, проводит 3-4 июля саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества.