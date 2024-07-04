4 июл. 2024 г., 19:56
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Новости ID: 85529222
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И.о президента Ирана назвал отношения Тегерана и Пекина стратегическими

4 июл. 2024 г., 19:56
Новости ID: 85529222
И.о президента Ирана назвал отношения Тегерана и Пекина стратегическими

Тегеран, 4 июля. ИРНА — Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что отношения между Исламской Республикой Иран и Китайской Народной Республикой носят стратегический характер и основаны на взаимных интересах и уважении.

Об этом заявил Мохбер во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг, отметив, что отношения между Ираном и Китаем носят стратегический характер и расширяются на основе взаимных интересов и уважения.

И.о. президента Ирана добавил, что обе страны полны решимости продолжать и расширять всестороннее сотрудничество в экономическом, торговом и энергетическом секторах.

Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что политика Китая по расширению отношений с Исламской Республикой Иран не находится под влиянием внешних факторов.

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