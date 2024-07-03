Захарова: слова Украины о мире являются ширмой и прикрытием

«Все слова о мире – это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, это только слова-клише, мемы, – сказала Захарова. – Цель-то одна. Она была озвучена коллективным Западом – это нанесение стратегического поражения России».

«Что вы ожидали от тех, кого Соединенные Штаты избрали своим инструментом? – продолжила она. – Инструмент сам не определяет, что ему делать и как ему быть».

«Ожидать от инструмента, которого несколько раз перепродавали, какой-то самостоятельности уже на данном этапе, мне кажется, по меньшей мере наивно, тем более после признания западников, что именно они прямо запретили Зеленскому ведение каких-либо переговоров», – отметила официальный представитель МИД РФ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, посетил Киев с необъявленным визитом. Орбан на встрече с президентом Украины попросил рассмотреть возможность прекращения огня перед возможными мирными переговорами с Россией, и отметил, что Будапешт хотел бы улучшить отношения с Украиной и заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве.