Церемония окончания учебы студентов медицинских наук

Церемония окончания учебы студентов медицинских факультетов и университетов состоялась в среду утром в святилище Имама Резы.

journalistشهرام مومنی نوکنده
3 июл. 2024 г., 21:05

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