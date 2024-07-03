Церемония окончания учебы студентов медицинских наук

Церемония окончания учебы студентов медицинских факультетов и университетов состоялась в среду утром в святилище Имама Резы.
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