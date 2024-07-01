1 июл. 2024 г., 16:58
Новости ID: 85526162
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Университет имени Имама Хусейна присудил министру образования Ирака почетную докторскую степень

1 июл. 2024 г., 16:58
Новости ID: 85526162
Университет имени Имама Хусейна присудил министру образования Ирака почетную докторскую степень

Тегеран, 1 июля, ИРНА - Иранский университет имени Имама Хусейна присвоил министру высшего образования Ирака Наиму аль-Абуди степень почетного доктора в присутствии помощника и высшего советника главнокомандующего Вооруженными силами Исламской Республики Иран генерал-майора Яхья Рахим Сафави.

Церемония присвоения почетной докторской степени министру высшего образования Ирака "Наим аль-Абуди" в Университете Имама Хусейна состоялась в Тегеране вчера вечером, в субботу, 29 июня, в присутствии помощника и верховного советника главнокомандующего вооруженных сил Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сафави и ректора Университета Имама Хусейна бригадный генерал Мохаммад Реза Хасани Ахангар.

Ректор Университета Имама Хусейна заявил, что присвоение этой почетной докторской степени также соответствует указаниям и рекомендациям лидера Исламской революции и во исполнение просьбы президента Аятоллы Раиси и направлено на достижение одной из семи целей преобразования этого университета.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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