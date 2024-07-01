Университет имени Имама Хусейна присудил министру образования Ирака почетную докторскую степень

Церемония присвоения почетной докторской степени министру высшего образования Ирака "Наим аль-Абуди" в Университете Имама Хусейна состоялась в Тегеране вчера вечером, в субботу, 29 июня, в присутствии помощника и верховного советника главнокомандующего вооруженных сил Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сафави и ректора Университета Имама Хусейна бригадный генерал Мохаммад Реза Хасани Ахангар.

Ректор Университета Имама Хусейна заявил, что присвоение этой почетной докторской степени также соответствует указаниям и рекомендациям лидера Исламской революции и во исполнение просьбы президента Аятоллы Раиси и направлено на достижение одной из семи целей преобразования этого университета.