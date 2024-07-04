4 июл. 2024 г., 19:17
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Новости ID: 85529203
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Посол России: подготовка договора о партнерстве с РФ вышла на завершающую стадию

4 июл. 2024 г., 19:17
Новости ID: 85529203
Посол России: подготовка договора о партнерстве с РФ вышла на завершающую стадию

Тегеран, 4 июля. ИРНА — Россия и Иран находятся на заключительном этапе подготовки всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов.

На встрече с губернатором провинции Исфахан, Дедов отметил, что посольство РФ в Иране прилагает все усилия, чтобы в ближайшем будущем подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией.

Он выразил надежду, что путь, определенный покойным президентом Ирана Эбрахимом Раиси по укреплению отношений между двумя странами будет продолжен.

Российский посол подчеркнул, что подписание всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве приведет к увеличению объема товарооборота между Исламской Республикой Иран и Россией.

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