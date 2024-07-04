Посол России: подготовка договора о партнерстве с РФ вышла на завершающую стадию

На встрече с губернатором провинции Исфахан, Дедов отметил, что посольство РФ в Иране прилагает все усилия, чтобы в ближайшем будущем подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией.

Он выразил надежду, что путь, определенный покойным президентом Ирана Эбрахимом Раиси по укреплению отношений между двумя странами будет продолжен.

Российский посол подчеркнул, что подписание всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве приведет к увеличению объема товарооборота между Исламской Республикой Иран и Россией.