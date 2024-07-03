Страх сионистов перед "полной остановкой" добычи газа в случае войны с "Хезболла"

Экономическая газета "Глобс" сионистского режима в своем отчете написала: «если эскалация напряженности между "Хезболла" и Тель-Авивом приведет к полномасштабной войне, в ходе которой будут атакованы газовые платформы, газ Израиля, вероятно, будет прекращен.

Эта газета оккупационного режима, ссылаясь на Амита Мора, эксперта в области энергетики, написала: «весьма вероятно, что полномасштабная война между Израилем и "Хезболла" приведет к полной остановке добычи газа.

Это сионистское СМИ призвало органы безопасности оккупационного режима предпринять меры по защите трех газовых месторождений этого режима, газовых производственных платформ и рабочих, размещенных на них, от ракетных атак "Хезболла".