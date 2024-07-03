Сионистский режим является ярким примером террористического режима: иранский дипломат

Реза Наджафи, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, на церемонии открытия конференции Азиатско-Африканской консультативно-правовой организации (AALCO) на тему "Предотвращение и борьба с терроризмом: азиатские и африканские взгляды", которая состоялась сегодня утром, заявил: "Сегодня мы проводим четвертое заседание этой организации в Тегеране, и мы надеемся, что оно будет эффективным и действенным для целей и задач организации и стран-членов в области международного права, направленного на предотвращение терроризма".

Заместитель министра иностранных дел сказал: "Иран, как одна из жертв терроризма, осуждает все его проявления, и мы считаем, что нет никакой связи между терроризмом и религией или национальностью. Мы потеряли около 17 000 наших граждан от так называемой террористической группировки " Моджахедин-э Халк ", и сегодня большинство членов этой группы проживают в европейских странах".

Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам продолжил: "Отсутствие единого определения терроризма на международном уровне и предоставление различных списков террористических групп, имеющих политическую направленность, являются одними из пороков этой проблемы. Некоторые страны не желают единого определения терроризма".

Наджафи сказал: "Одним из разрушительных действий западных стран в Западной Азии является объявление народных сопротивленческих групп, в том числе в оккупированной Палестине, террористическими, что является явным нарушением международного права, поскольку борьба народа, находящегося под колониальным гнетом, за самоопределение и изгнание оккупантов является неотъемлемым правом и не должна рассматриваться как терроризм".