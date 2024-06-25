Иран: честное и конструктивное сотрудничество – единственный вариант возрождения СВПД

«Принципиальная политика Исламской Республики Иран по денуклеаризации, а также ее твердая решимость использовать ядерную энергию в мирных целях остаются неизменными, - подчеркнул постпред Ирана на заседании Совета Безопасности по поводу СВПД. - Я также подтверждаю нашу твердую приверженность беседе и дипломатии».

Как отметил иранский посол, СВПД стал результатом многосторонних дипломатических усилий, который был достигнут с трудом, и эффективно предотвратил возможный кризис. СВПД остается наилучшим вариантом, ему нет альтернативы, и его возобновление действительно отвечает интересам всех его членов.