25 июн. 2024 г., 12:07
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Иран: честное и конструктивное сотрудничество – единственный вариант возрождения СВПД

25 июн. 2024 г., 12:07
??????? ID: 85519628
Иран: честное и конструктивное сотрудничество – единственный вариант возрождения СВПД

Нью-Йорк, 25 июня, ИРНА – Оказание давления, угрозы и запугивания приведут к тупику. Единственным практическим вариантом возрождения СВПД является честное конструктивное сотрудничество. Такое заявление сделал посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совета Безопасности.

«Принципиальная политика Исламской Республики Иран по денуклеаризации, а также ее твердая решимость использовать ядерную энергию в мирных целях остаются неизменными, - подчеркнул постпред Ирана на заседании Совета Безопасности по поводу СВПД. - Я также подтверждаю нашу твердую приверженность беседе и дипломатии».

Как отметил иранский посол, СВПД стал результатом многосторонних дипломатических усилий, который был достигнут с трудом, и эффективно предотвратил возможный кризис. СВПД остается наилучшим вариантом, ему нет альтернативы, и его возобновление действительно отвечает интересам всех его членов.

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