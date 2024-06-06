Постпред Ирана при ООН отверг утверждения в адерс Ирана в резолюции Совета управляющих

"Евротройка (Франция, Великобритания и Германия) продолжает ложно обвинять Исламскую Республику Иран в несоблюдении обязательств по СВПД, сознательно игнорируя при этом причину нынешней ситуации", говорится в его письмею

"Как неоднократно говорили, решение Ирана принять меры по исправлению положения было в полном соответствии с его неотъемлемым правом согласно пунктам 26 и 36 СВПД в ответ на незаконный односторонний выход США из соглашения 8 мая 2018 года, и последующая неспособность Евротройки выполнить свои обязательства", подчеркнул Иравани.

"Цель решения Ирана, которое было принято спустя целый год после незаконного выхода США из сделки и неспособности ЕС выполнить свои обязательства по снятию санкций была кристально ясна: восстановить баланс взаимных обязательств и выгод в рамках СВПД", добавил он.