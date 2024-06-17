Иран осудил заявление E3 о своей ядерной программе

Министерство иностранных дел отреагировало на это в воскресенье, в следующий день после того, как три европейские страны опубликовали совместное заявление, в котором обвинили Иран в наращивании своей ядерной программы и принятии мер по “выхолащиванию” СВПД - термина, обозначающего Совместный всеобъемлющий план действий, ядерную сделку, которую Иран подписал с мировыми державами в 2015 году.

“Как неоднократно заявлялось, ядерная программа Ирана всегда носила исключительно мирный характер, и ядерному оружию нет места в военной и оборонной доктрине Ирана”, - заявили в МИД.

Он добавил, что “горькая ирония” заключается в том, что те же самые страны, которые придерживаются политического и неконструктивного подхода и несут ответственность за нынешнюю ситуацию с СВПД, обвиняют Иран в срыве сделки.

“Исламская Республика Иран привержена продолжению своего конструктивного взаимодействия и технического сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии в рамках своих прав и обязанностей и будет осуществлять и продолжать осуществлять свои мирные ядерные планы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия и Соглашением о всеобъемлющих гарантиях”.

Подчеркнув, что мирная ядерная деятельность Ирана не является ответной мерой, заявило далее министерство, добавив, что эта деятельность будет продолжаться на основе национальной программы ядерного развития Ирана и в рамках международных прав и обязательств.

Как и их предыдущие ошибки, ложные предположения западных стран на этот счет не принесут никаких результатов, говорится в нем.

Исламская Республика Иран всегда готова к конструктивному взаимодействию и диалогу и считает, что добросовестность и воздержание от неудачных политических действий прошлого в сочетании с серьезностью и практическим подходом необходимы для решения вопросов, поднятых всеми сторонами”, - заключили в Министерстве иностранных дел.