Израиль пытает палестинцев, как заключенных в тюрьме Гуантанамо

Сегодня, когда Асадолла Харун, бывший узник Гуантанамо, смотрел фотографии палестинцев в израильских тюрьмах хорошо вспомнил пытки в американских центрах содержания под стражей.

Харун, выигравший в 2021 году иск против правительства США о незаконном тюремном заключении, содержался в тюрьме Гуантанамо без каких-либо обвинений в течение 16 лет после ареста в 2007 году. По его словам, нет никаких сомнений в том, что палестинцы, которые сейчас содержатся в израильских тюрьмах, подвергаются такому же обращению, как и то, что случилось с ним.

По данным Комиссии по делам нынешних и бывших узников Газы, 54 палестинца были убиты в израильских тюрьмах с начала израильской войны против Газы в октябре прошлого года.

Из 9500 политических заключенных в Израиле более 3500 палестинцев содержатся в тюрьмах без каких-либо обвинений.