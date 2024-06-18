Постпреды Ирана и РФ в Вене обсудили вопросы, связанные с МАГАТЭ

"Сегодня встретился с Постоянным представителем Ирана Мохсеном Назири Асл. Мы обсудили ряд вопросов, представляющих общий интерес, связанных с МАГАТЭ", написал Ульянов на своей странице в «X».

Эта встреча состоялась в то время, когда Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии одобрил две недели назад предложенную тремя европейскими странами – Англией, Францией и Германией – резолюцию по иранской ядерной программе.

В этой резолюции, против которой проголосовали Россия и Китай Тегерану предлагается принять «необходимые и срочные меры» для решения предполагаемых проблем безопасности.