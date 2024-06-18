18 июн. 2024 г., 20:28
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85513160
T T
1 Persons

Постпреды Ирана и РФ в Вене обсудили вопросы, связанные с МАГАТЭ

18 июн. 2024 г., 20:28
Новости ID: 85513160
Постпреды Ирана и РФ в Вене обсудили вопросы, связанные с МАГАТЭ

Тегеран, 18 июня. ИРНА — Постоянный представитель Ирана при ООН и МАГАТЭ в Вене Мохсен Назири Асл и постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудили во вторник вопросы, связанные с Международным агентством по атомной энергии.

"Сегодня встретился с Постоянным представителем Ирана Мохсеном Назири Асл. Мы обсудили ряд вопросов, представляющих общий интерес, связанных с МАГАТЭ", написал Ульянов на своей странице в «X».

Эта встреча состоялась в то время, когда Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии одобрил две недели назад предложенную тремя европейскими странами – Англией, Францией и Германией – резолюцию по иранской ядерной программе.

В этой резолюции, против которой проголосовали Россия и Китай Тегерану предлагается принять «необходимые и срочные меры» для решения предполагаемых проблем безопасности.

1 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .