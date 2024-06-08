8 июн. 2024 г., 17:25
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Новости ID: 85502372
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Фицо отметил, что Запад стремится к эскалации конфликта в Украине

8 июн. 2024 г., 17:25
Новости ID: 85502372
Фицо отметил, что Запад стремится к эскалации конфликта в Украине

Тегеран, 8 июня. ИРНА - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что согласие ряда западных стран на использование Украиной их оружия по объектам на территории России свидетельствует о желании обострить конфликт. Он подчеркнул, что Словакия не будет втянута в такие авантюры.

Фицо отметил, что западные демократии стремятся не к миру, а к эскалации напряжения с Россией. Он также сообщил, что проголосовал на выборах в Европейский парламент 8 июня и призвал избирать депутатов, поддерживающих мирные инициативы.

Заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо отражает глубокое беспокойство по поводу усиливающейся конфронтации между Западом и Россией.

Его позиция, что Словакия не будет втянута в эскалационные действия, подчеркивает стремление страны к сохранению нейтралитета и стабильности. Это также указывает на разногласия внутри Европы относительно подходов к украинскому конфликту и использование оружия.

Призыв Фицо к выбору депутатов, поддерживающих мирные инициативы, свидетельствует о его приверженности дипломатическому урегулированию и избеганию военных авантюр.

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