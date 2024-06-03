Бывший министр иностранных дел Боснии и Герцеговины посетила дом Амира Абдоллахияна

Бисера Туркович, бывший министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, во время визита в дом Хосейна Амира Абдоллахияна, передала соболезнования его семье.

Хосейн Амира Абдоллахиян встречался с Турковичем, бывшим министром иностранных дел Боснии и Герцеговины, во время своего официального визита в Боснию 6 декабря 2022 года.

Также Мохаммад Вассам Аднан, министр культуры Ливана, посетил дом Хосейна Амира Абдоллахияна и передал соболезнования его семье от имени правительства Ливана.

Ранее, Бадр бен Хамад аль-Бусаиди, министр иностранных дел Султаната Оман, посетил дом бывшего министра иностранных дел, выразил соболезнования и сочувствие его семье, а также прочитал молитву о милосердии и прощении для него.