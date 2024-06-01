Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования Мохберу

По сообщению ателеканал Al-Mayadeen, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил временно исполняющему обязанности президента Мохаммаду Мохберу послание с соболезнованиями в связи с гибелью аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси, бывшего президента, и жертв авиакатастрофы.

Аятолла Сейед Эбрахим Раиси, восьмой президент Исламской Республики Иран, погиб в авиакатастрофе в воскресенье вечером 19 мая 2024 г. по пути из города Тебриз, где он открывал плотину Гыз Галасы. Вместе с ним погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие сопровождающие лица. Трагедия произошла в районе Варзаган в провинции Восточный Азербайджан, совпав с ночью рождения имама Резы.