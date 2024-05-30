30 мая 2024 г., 12:12
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Галибаф: Дикость сионистов должна быть остановлена

30 мая 2024 г., 12:12
??????? ID: 85494410
Галибаф: Дикость сионистов должна быть остановлена

Тегеран, 30 мая, ИРНА – Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф призвал  правительства мира, включая исламские правительства отказаться от дипломатических комплиментов и всеми своими силами защищать достоинство человечества перед лицом преступлений сионистов.

«Сегодня взоры всего мира прикованы к Рафаху. Беззащитные беженцы, у которых нет другого барьера и средств защиты, кроме тканевых палаток, подвергаются бомбардировкам самыми безжалостными существами на земле, т.е. сионистскими преступниками, - заявил спикер иранского парламента. – От изображений горящих палаток и сожженных детей в Рафахе болели сердца народов мира, и их терпению пришёл конец».

«Правительствам мира, особенно исламским правительствам, следует отказаться от дипломатических комплиментов и соображений и всеми силами защищать достоинство человечества. Бездействие против этих военных преступлений приведет человечество к периоду дикости», - отметил Галибаф.

По словам иранского дипломата, голоса детей, сгоревших в Рафахе, являются доказательством поражения человечества защитить очевидные права человека и символом невнимания правительств к самым гуманитарным эмоциям своих народов.

«Между тем, правительство США является крупнейшим сторонником сионистского режима и виновником всех этих преступлений», заключил Галибаф.

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