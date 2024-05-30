Галибаф: Дикость сионистов должна быть остановлена

«Сегодня взоры всего мира прикованы к Рафаху. Беззащитные беженцы, у которых нет другого барьера и средств защиты, кроме тканевых палаток, подвергаются бомбардировкам самыми безжалостными существами на земле, т.е. сионистскими преступниками, - заявил спикер иранского парламента. – От изображений горящих палаток и сожженных детей в Рафахе болели сердца народов мира, и их терпению пришёл конец».

«Правительствам мира, особенно исламским правительствам, следует отказаться от дипломатических комплиментов и соображений и всеми силами защищать достоинство человечества. Бездействие против этих военных преступлений приведет человечество к периоду дикости», - отметил Галибаф.

По словам иранского дипломата, голоса детей, сгоревших в Рафахе, являются доказательством поражения человечества защитить очевидные права человека и символом невнимания правительств к самым гуманитарным эмоциям своих народов.

«Между тем, правительство США является крупнейшим сторонником сионистского режима и виновником всех этих преступлений», заключил Галибаф.