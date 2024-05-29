29 мая 2024 г., 18:46
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Астрахань и Иран укрепляют связи в научно-образовательной сфере

29 мая 2024 г., 18:46
??????? ID: 85493944
Астрахань и Иран укрепляют связи в научно-образовательной сфере

Тегеарн, 29 мая. ИРНА — Астраханская область и Иран расширят сотрудничество в сфере науки и образования. Вопросы обсуждались в ходе рабочей встречи председателя регионального правительства Дениса Афанасьева и замминистра науки, исследований и технологий Ирана Хасана Заманиана.

В начале встречи Денис Афанасьев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе Президента Эбрахима Раиси и его спутников.

Заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана предложил расширить сотрудничество путём обмена новыми технологиями в обалсти искусственного интеллекта электроники, экологии, дистанционного образования, медициня, IT-сферы и др.

Афанасьев, в свою очередь, отметил, что в прошлом году два астраханских вуза получили аккредитацию в Иране. Учебные заведения много лет сотрудничают в рамках Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских государств.

Кроме того, стороны перешли к обсуждению экспорта образовательных услуг и сотрудничеству между учебными заведениями и технологическими парками.

Председатель регионального правительства отметил, что Астраханская область и ИРИ на протяжении многих лет активно взаимодействуют в сферах торговли и промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства и многих других.

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