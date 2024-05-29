Астрахань и Иран укрепляют связи в научно-образовательной сфере

В начале встречи Денис Афанасьев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе Президента Эбрахима Раиси и его спутников.

Заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана предложил расширить сотрудничество путём обмена новыми технологиями в обалсти искусственного интеллекта электроники, экологии, дистанционного образования, медициня, IT-сферы и др.

Афанасьев, в свою очередь, отметил, что в прошлом году два астраханских вуза получили аккредитацию в Иране. Учебные заведения много лет сотрудничают в рамках Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских государств.

Кроме того, стороны перешли к обсуждению экспорта образовательных услуг и сотрудничеству между учебными заведениями и технологическими парками.

Председатель регионального правительства отметил, что Астраханская область и ИРИ на протяжении многих лет активно взаимодействуют в сферах торговли и промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства и многих других.