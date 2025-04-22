Иранский посол: обвинения США и Израиля в причастности Тегерана к дестабилизации Сирии безосновательны

«Исламская Республика Иран никогда не проводила политику дестабилизации в Сирии и всегда поддерживала территориальную целостность и национальный суверенитет этой страны», - говорится в письме иранского посла.

Как подчеркнул высокопоставленный дипломат Ирана при ООН, подрыв стабильности Сирии стал следствием интервенционистской и оккупационной политики США, которые под прикрытием борьбы с терроризмом осуществляли вооружение и поддержку террористических группировок, а также содействовали оккупационной политике сионистского режима.

В другой части своего письма Иравани, осудив продолжающиеся агрессивные действия сионистского режима против суверенитета Сирии, потребовал от Совета Безопасности немедленных и решительных мер по прекращению этих действий.

Иранский дипломат также отверг беспочвенные обвинения сионистского режима о поставках оружия и финансовых средств Ираном для "Хезболлы", назвав их лишь предлогом для оправдания систематического нарушения резолюции 1701 Совета Безопасности и срыва договоренностей о прекращении огня с Ливаном.