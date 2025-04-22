22 апр. 2025 г., 10:15
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Иравани: Иран обладает безусловным суверенитетом над островами Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб

22 апр. 2025 г., 10:15
Новости ID: 85810633
Иравани: Иран обладает безусловным суверенитетом над островами Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб

Нью-Йорк, 22 апреля, ИРНА – Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме на имя Председателя Совета Безопасности ООН опроверг любые утверждения, оспаривающие суверенитет Ирана над островами Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб в Персидском заливе, подчеркнув, что подобные заявления представляют собой грубое нарушение принципов международного права и положений Устава ООН.

Посол и постоянный представитель Ирана при ООН в ответ на безосновательные обвинения, подчеркнув безусловный суверенитет Ирана над тремя островами, квалифицировал любые противоположные утверждения как «недопустимое вмешательство».

Иравани, выразив протест против «фальшивого наименования» Персидского залива, подчеркнул, что название «Персидский залив» является единственным историческим и правовым обозначением этого водного пространства, которое издавна используется в международных документах и исторических источниках.

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