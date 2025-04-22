Иравани: Иран обладает безусловным суверенитетом над островами Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб

Посол и постоянный представитель Ирана при ООН в ответ на безосновательные обвинения, подчеркнув безусловный суверенитет Ирана над тремя островами, квалифицировал любые противоположные утверждения как «недопустимое вмешательство».

Иравани, выразив протест против «фальшивого наименования» Персидского залива, подчеркнул, что название «Персидский залив» является единственным историческим и правовым обозначением этого водного пространства, которое издавна используется в международных документах и исторических источниках.