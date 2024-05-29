Генштаб ВС Ирана исключил версию о падении вертолета Раиси из-за взрыва

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в среду опубликовал второй отчет по итогам расследования крушения президента Раиси.

"По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения со склоном возвышенности", говорится в заявлении Генштаба ВС.

"Большая часть документов, записей и документов, связанных с обслуживанием и ремонтом разбившегося вертолета, была тщательно исследована. Никаких дефектов, которые могли бы иметь место при аварии, в плане ремонта и обслуживания не было обнаружено", отмечается в нем.

В нем отмечается, что последний контакт с пилотами потерпевшего аварию вертолета зафиксирован 69 секунд до авиакатастрофы, "Никакого объявления чрезвычайной ситуации не было зафиксировано", следует из отчета.