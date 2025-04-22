Иран и Китай выступают за глобальный мир и безопасность

Глава судебной власти Ирана, прибывший в китайский город Ханчжоу для участия в 20-м заседании руководителей судебных органов стран-членов ШОС, сегодня утром провел встречу с председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем.

Мохсени-Эжеи, ссылаясь на 25-летний стратегический документ между Ираном и Китаем, а также перспективы двусторонних отношений, заявил, что данный документ может создать важные перспективы в отношениях двух стран.

В ходе встречи председатель судебной власти Ирана заявил о важности использования возможностей ШОС для прекращения преступлений Израиля в Газе.

«Сионистский режим на протяжении более полутора лет совершает чудовищные преступления в секторе Газа. Данный режим осуществляет военные преступления, целенаправленно атакуя гражданское население, беженцев, пациентов [медицинских учреждений – ред.] и детей», - отметил Мохсени-Эжеи.

«Мы должны задействовать значительный потенциал ШОС для прекращения продолжающихся преступлений и геноцида, совершаемых сионистским режимом в секторе Газа», - добавил он.