27 мая 2024 г., 19:49
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Иран прокомментировал удары Израиля по лагерю палестинских беженцев в Рафахе

27 мая 2024 г., 19:49
??????? ID: 85491502
Иран прокомментировал удары Израиля по лагерю палестинских беженцев в Рафахе

Тегеран, 27 мая. ИРНА — Это жестокое преступление является ярким примером военного преступления и явным нарушением временного постановления Международного Суда, заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

"Нападение сионистского режима на палатки палестинских беженцев в Рафахе заслуживает решительного осуждения и практического ответа со стороны международного сообщества", написал он на своей странице в соцсети «X».

"Неудивительно, что террористический режим Израиля, который один день обстреливает ряды вынужденных переселенцев, ожидающих прибытия гуманитарной помощи, а на следующий день уничтожает больницы, сбрасывает бомбы на палатки палестинских беженцев в Рафахе", написал Канаани, добавив, что это приведет к еще одной ужасной потере мирного населения, особенно женщин и детей.

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