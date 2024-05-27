Иран прокомментировал удары Израиля по лагерю палестинских беженцев в Рафахе

"Нападение сионистского режима на палатки палестинских беженцев в Рафахе заслуживает решительного осуждения и практического ответа со стороны международного сообщества", написал он на своей странице в соцсети «X».

"Неудивительно, что террористический режим Израиля, который один день обстреливает ряды вынужденных переселенцев, ожидающих прибытия гуманитарной помощи, а на следующий день уничтожает больницы, сбрасывает бомбы на палатки палестинских беженцев в Рафахе", написал Канаани, добавив, что это приведет к еще одной ужасной потере мирного населения, особенно женщин и детей.