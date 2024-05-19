Иранский университет дает стипендию на обучение пропалестинским студентам США, исключенным из вуза

«В настоящее время формируется новая глава протестного студенческого движения. Ищущие справедливости и свободы крики немусульманских студентов и преподавателей в защиту мусульманской уммы и угнетенного народа Палестины и в ненависти к сионистскому расизму напоминают великие народные и студенческие движения ХХ века и являются отголосками фронта угнетенных мира против глобального империализма», говорится в послании ректора университета имени имам Хосейн в обращении преподавателей и студентов США, Канады и Европы из числа сторонников свободы и мира.

«Активное и непрерывное участие университетского сообщества, в том числе преподавателей и студентов американских и европейских университетов, в протестах против жестокого поведения Израиля и поддержки его западными правительствами, окажет значительное влияние на выход из этого кризиса, особенно, если университетское сообщество в качестве ведущих движений сможет преодолеть безответственность и глобальное молчание, господствующие над этими преступлениями, другие движения, естественно, присоединятся к этому широко распространенному человеческому требованию», отмечается в другой части послания.