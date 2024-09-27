Аракчи: уничтожение палестинского сопротивления и ХАМАСа было всего лишь иллюзией

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аракчи в четверг в начале своего выступления на заседании Комитета по Палестине министров иностранных дел Движения неприсоединения в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сказал: "В течение прошлого года режим апартеида Израиля совершил многочисленные преступления в секторе Газа и других палестинских землях".

Он сказал: "Исламская Республика Иран как твердый и искренний сторонник дела Палестины и ответственный игрок в обеспечении мира и безопасности в регионе и на международной арене просит Комитет по Палестине Движения неприсоединения направить сильный сигнал в поддержку законной борьбы этого народа за свободу и независимость. Ожидается, что этот комитет предложит и реализует значимые предложения и меры в качестве результата этого заседания, в том числе:

1. Требование немедленного, всеобъемлющего, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе, а также прекращения всех преступлений и агрессивных действий против палестинцев и других народов региона;

2. Требование немедленного и полного снятия 17-летней бесчеловечной блокады Газы;

3. Требование об освобождении всех палестинских заключенных и задержанных;

4. Обязательство Израильского режима немедленно, полностью и без условий вывести войска из Газы и обеспечить безопасное, беспрепятственное и достойное возвращение всех изгнанных палестинцев;

5. Немедленное введение оружейных и торговых санкций против Израильского режима с целью принуждения оккупационной власти к полному прекращению своих агрессий против Газы и выполнению своих международных и юридических обязательств, в том числе по международному гуманитарному праву и правам человека;

6. Поддержка исполнения временных мер, предписанных Международным судом по иску Южной Африки по Конвенции о геноциде, а также преследование и наказание всех израильских должностных лиц, причастных к геноциду и преступлениям против человечности."