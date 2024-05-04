Официальные лица Астраханской области: участие в «Iran Expo» было плодотворным

Согласно сообщению, в отчете говорится: "В 6-й выставке экспортного потенциала Ирана в городе Тегеран приняли участие официальные лица и представители деловых компаний из 70 стран мира".

В отчете Министерства иностранных дел Астраханской области России об этом мероприятии говорится: "Участники выставки представили на обозрение публики новейшие технологии и оборудование в пищевой промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, рыболовстве, медицине, телекоммуникациях и других областях".

Согласно отчету, в состав делегации, направленной в Тегеран, вошли: официальные лица, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Думы Астраханской области, представители Союза торгово-промышленных палат Астраханской области, руководители строительных и сельскохозяйственных предприятий.