4 мая 2024 г., 20:51
Новости ID: 85465807
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Официальные лица Астраханской области: участие в «Iran Expo» было плодотворным

4 мая 2024 г., 20:51
Новости ID: 85465807
Официальные лица Астраханской области: участие в «Iran Expo» было плодотворным

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Министерство иностранных дел Астраханской области России опубликовало отчет о визите некоторых официальных лиц этого региона России на 6-ю выставку экспортного потенциала Исламской Республики Иран (Iran Expo IRAN EXPO 2024). В отчете отмечается, что проведенные в ходе поездки переговоры были плодотворными.

Согласно сообщению, в отчете говорится: "В 6-й выставке экспортного потенциала Ирана в городе Тегеран приняли участие официальные лица и представители деловых компаний из 70 стран мира".

В отчете Министерства иностранных дел Астраханской области России об этом мероприятии говорится: "Участники выставки представили на обозрение публики новейшие технологии и оборудование в пищевой промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, рыболовстве, медицине, телекоммуникациях и других областях".

Согласно отчету, в состав делегации, направленной в Тегеран, вошли: официальные лица, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Думы Астраханской области, представители Союза торгово-промышленных палат Астраханской области, руководители строительных и сельскохозяйственных предприятий.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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