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Министры обороны США, Австралии и Японии выразили обеспокоенность в отношении военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией

4 мая 2024 г., 16:16
Новости ID: 85465689
Министры обороны США, Австралии и Японии выразили обеспокоенность в отношении военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Согласно совместному заявлению, опубликованному сегодня, министры обороны США, Австралии и Японии в ходе трехсторонних переговоров на Гавайях выразили обеспокоенность в отношении того, что они называют "военным сотрудничеством между Северной Кореей и Россией, включая их сделки с оружием".

Как сообщает агентство Yonhap, Ллойд Остин, министр обороны США, и его австралийский и японский коллеги, Ричард Марлс и Минору Кихара, провели в четверг встречу, чтобы обсудить ряд региональных и глобальных вопросов, включая Северную Корею, войну в Украине, Южно-Китайское море и Тайваньский пролив.

В совместном заявлении говорится, что министры обороны трех стран решительно осуждают расширение военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, а также то, что они называют "экспортом Северной Кореей и закупкой Россией баллистических ракет Северной Кореи".

Остин, Марлс и Минору Кихара также выразили обеспокоенность в связи с развитием вооружений Пхеньяном.

В заявлении также говорится, что министры глубоко обеспокоены ядерной и ракетной программами Северной Кореи. Они решительно осуждают многочисленные ракетные пуски Северной Кореи, включая запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также другие запуски с использованием технологий баллистических ракет, которые являются серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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