Министры обороны США, Австралии и Японии выразили обеспокоенность в отношении военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией

Как сообщает агентство Yonhap, Ллойд Остин, министр обороны США, и его австралийский и японский коллеги, Ричард Марлс и Минору Кихара, провели в четверг встречу, чтобы обсудить ряд региональных и глобальных вопросов, включая Северную Корею, войну в Украине, Южно-Китайское море и Тайваньский пролив.

В совместном заявлении говорится, что министры обороны трех стран решительно осуждают расширение военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, а также то, что они называют "экспортом Северной Кореей и закупкой Россией баллистических ракет Северной Кореи".

Остин, Марлс и Минору Кихара также выразили обеспокоенность в связи с развитием вооружений Пхеньяном.

В заявлении также говорится, что министры глубоко обеспокоены ядерной и ракетной программами Северной Кореи. Они решительно осуждают многочисленные ракетные пуски Северной Кореи, включая запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также другие запуски с использованием технологий баллистических ракет, которые являются серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.