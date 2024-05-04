4 мая 2024 г., 12:53
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Новости ID: 85465532
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Иран попробовал впечатляющий рост на мировом рынке передовых вооружений

4 мая 2024 г., 12:53
Новости ID: 85465532
Иран попробовал впечатляющий рост на мировом рынке передовых вооружений

Тегеран, 4 мая, ИРНА – "Атлантический совет" в своем отчете написал, что Иран находится на пути к замене России в качестве ведущего экспортера вооружений, поэтому Соединенным Штатам необходима четкая стратегия для противодействия этой тенденции.

"Атлантический совет" в этом докладе отмечает, что Иран успешно движется к становлению ведущим мировым экспортером вооружений.

В последние годы Тегеран резко увеличил продажу и передачу своих беспилотников в различные регионы мира - от Южной Америки до Африки, и все больше стран проявляют интерес к приобретению этих возможностей у Ирана.

Автор отчета Дэнни Цитринович считает, что экономические интересы Ирана в этой сфере очевидны, поскольку оценивается, что стоимость каждого популярного иранского беспилотника составляет от 20 000 до 40 000 долларов. Это, наряду с сообщениями о продаже более 2000 иранских беспилотников только в Россию, свидетельствует о том, что Тегеран заработал миллионы долларов на этих сделках.

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