Таджикистан порекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, а Москва объяснила причины

Как сообщает Asia-Plus, Министерство иностранных дел Республики Таджикистан в своем заявлении рекомендовало гражданам этой страны временно воздержаться от поездок в Россию любыми видами транспорта, кроме случаев крайней необходимости. В заявлении не указаны причины этой рекомендации.

Однако за два дня до этого Министерство иностранных дел Таджикистана, пригласив посла России Сергея Григорьева, раскритиковало ужесточение и запрет на въезд сотен граждан Таджикистана на контрольно-пропускном пункте "Сарыагаш" на границе с Россией в Казахстане и потребовало объяснений по этому поводу.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, по поводу въезда граждан Таджикистана в Россию сказала, что необходимость проверки иностранных граждан на российско-казахстанской границе связана с сохраняющейся террористической угрозой.

Она подчеркнула, что ситуация на наземных участках российско-казахстанской границы, где происходит пропуск иностранных граждан, вызвана усилением мер безопасности, которые российская сторона обязана принять в связи с масштабным террористическим нападением 22 марта в Крокус-Сити в Москве и в связи с сохраняющейся террористической угрозой.