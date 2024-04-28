28 апр. 2024 г., 11:54
??????? ID: 85459386
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Таджикистан порекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, а Москва объяснила причины

28 апр. 2024 г., 11:54
??????? ID: 85459386
Таджикистан порекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, а Москва объяснила причины

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - В то время как Министерство иностранных дел Республики Таджикистан в связи с недавним ужесточением Москвой правил въезда таджиков на территорию России рекомендовало своим гражданам временно воздерживаться от поездок в Россию, Министерство иностранных дел России заявило, что эти ужесточенные меры являются временными и связаны с усилением мер безопасности в связи с террористическим инцидентом, который требует взаимопонимания.

Как сообщает Asia-Plus, Министерство иностранных дел Республики Таджикистан в своем заявлении рекомендовало гражданам этой страны временно воздержаться от поездок в Россию любыми видами транспорта, кроме случаев крайней необходимости. В заявлении не указаны причины этой рекомендации.

Однако за два дня до этого Министерство иностранных дел Таджикистана, пригласив посла России Сергея Григорьева, раскритиковало ужесточение и запрет на въезд сотен граждан Таджикистана на контрольно-пропускном пункте "Сарыагаш" на границе с Россией в Казахстане и потребовало объяснений по этому поводу.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, по поводу въезда граждан Таджикистана в Россию сказала, что необходимость проверки иностранных граждан на российско-казахстанской границе связана с сохраняющейся террористической угрозой.

Она подчеркнула, что ситуация на наземных участках российско-казахстанской границы, где происходит пропуск иностранных граждан, вызвана усилением мер безопасности, которые российская сторона обязана принять в связи с масштабным террористическим нападением 22 марта в Крокус-Сити в Москве и в связи с сохраняющейся террористической угрозой.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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