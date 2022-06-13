Большинство инспекций МАГАТЭ было проведено в Иране, заявил Гросси

Гросси в интервью CNN подчеркнул необходимость возобновления переговоров с Ираном, выразив надежду на скорый визит в Иран и встречу с властями Исламской Республики.
Он назвал отключение 27 камер наблюдения на ядерных объектах тревожным. «Трудно достичь соглашения с Ираном, если МАГАТЭ не имеет доступа к достаточной информации об иранской ядерной программе», добавил гендиректор агентства.
В ответ на вопрос о том, что отключение Ираном камер наблюдения МАГАТЭ обозначит окончание выполнения дополнительного протокола или нет, Гросси заявил: «Нет, но это очень близко».
Гросси сказал CNN, что «технически невозможно» иметь ядерное соглашение с Ираном, если он ограничит доступ к своим объектам, отключив камеры.
«У нас есть ряд средств для проверки деятельности Ирана в ряде областей, связанных с СВПД. Когда Иран в какой-то момент начнет ограничивать этот доступ, если СВПД будет возрожден... нам надо знать, что есть или (не есть) у Ирана, чтобы мы могли это проверить», — сказал он в интервью корреспонденту CNN Бекки Андерсон в четверг.
Указав на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, он отметил: «Мы должны вести переговоры с Ираном сейчас. Мы должны исправить ситуацию, мы должны продолжать работать вместе».
Тегеран, 13 июня, ИРНА – Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что еще есть возможность решить проблемы дипломатическим путем, отметив: «Большинство инспекций МАГАТЭ было проведено в Иране».
Гросси в интервью CNN подчеркнул необходимость возобновления переговоров с Ираном, выразив надежду на скорый визит в Иран и встречу с властями Исламской Республики.
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