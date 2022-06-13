Визит Гросси в Израиль нанес серьезный удар по репутации МАГАТЭ: МИД Ирана

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана на своей еженедельной пресс-конференции в ответ на вопрос о влиянии резолюции Совета управляющих МАГАТЭ на переговоры по отмене санкций в Вене заявил: «Мы сталкиваемся с мятежным активистом и режимом в этом регионе, который демонстрировал самые мятежные, террористические, интервенционистские, воинственные и нелегальные действия в международной системе».

Он добавил, что фальшивый сионистский режим не пожалел усилий, чтобы высмеять структуры международного права и использовать международные организации в качестве инструмента. «Все это было сделано при поддержке и карт-бланше некоторых стран», подчеркнул Хатибзаде.

Указав на визит Гросси в Израиль, иранский дипломат выразил сожаление в связи с тем, что генеральный директор МАГАТЭ, как агент организации, предоставил эту структуру такому преступному режиму и высмеял эту структуру своими собственными агентами.

«Эти действия дискредитировали достижения международных организаций, посыл этой поездки ясен, как и любая другая дипломатическая акция. Генеральный директор Агентства обязан добиваться независимости и нейтралитета этой организации. Он встретился с неправильными людьми в неправильное время в неправильном месте, и это нанес серьезный удар по репутации агентства. Сионистский режим не принял ни одного договора о нераспространении ядерного оружия», пояснил он.

Пресс-секретарь назвал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ политической. «Мы не могли оставить политические и нетехнические действия МАГАТЭ без ответа, поэтому мы предприняли свои решительные и соразмерные действия», добавил дипломат.

По его словам, все камеры наблюдения агентства соответствуют обязательствам Ирана по соглашению о гарантиях.

Глава МИД Ирана вскоре отправится в Африку

Хатибзаде сообщил, что министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян начнет свое турне по Африке. Он также отметил, что глава МИД Пакистана завтра во вторник посетит Иран с визитом.

По его словам, президент Туркменистана и спикера парламента Армении также отправятся в Тегеран.

Он отметил, что дата визита министра иностранных дел России также будет анасирована.

Говоря о переговорах между Ираном и Саудовской Аравией, Хатибзаде отметил: На данный этап мы сделали акцент на хадже, потом будем обсуждать такие вопросы, как возобновление работы посольств двух стран.

Ни один иранский самолет не был задержан в Аргентине

Комментируя задержание одного самолета в Аргентине, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил: "Нигде в мире не конфисковали ни одного самолета из Ирана и принадлежащего иранским компаниям".

Хатибезде прокомментировал ракетный удар КСИР по штаб-квартире Моссада в Эрбиле

Друзья в Ираке должны быть осторожны, чтобы их страна не подвергалась насилию мятежными сторонами за действия, направленные против безопасности их друзей. Это (ракетный удар КСИР по штаб-квартире Моссада в Эрбиле) была небольшой операцией, которая также поразила цель.

Иранский дипломат должен быть освобожден безоговорочно

Говоря о состоянии иранского дипломата Асадолле Асади, Хатибазде назвал его арест в Бельгии явным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Он отметил, что по распоряжению иранского президента в международное сообщество была подана правовая жалоба на освобождение г-на Асади.