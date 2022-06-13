Папа Римский похвалил мужество Ирана на глобальной арене

Аятолла Эрафи на встрече с заместителями в иранской Хаузе указал на свой недавний визит в Ватикан и встречу с Франциском.

«Франциск на этой встрече заявил, что уважаю Иран с трех точек зрения. Во-первых, я читал вашу историю и уважаю вашу богатую историю. Во-вторых, хотя вы столкнулись с множеством проблем, но являетесь единственным местом, где сохранена религиозная система. В-третьих, как латиноамериканец ценю ваше мужество и смелость на мировой арене», - сказал он.

Эрафи также отметил, что в этом визите он передавал послание Лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Франциску. Франциск в ответ передал привет Лидеру Ирана и согласился с замечаниями иранского лидера.

«Я сказал Папе Римскому, что вы из Латинской Америки и на этом и Лидер (Ирана) сделал акцент. Это ценно для нас, так как Франциск родом из третьего мира, где борются с мировым высокомерием, ваши действия в некоторых вопросах в защите угнетенных людей достойны похвалы», - заключил он.

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