5 янв. 2020 г., 18:51
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News Code: 83622310
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Папа Франциск призвал США и Иран к сдержанности после убийства Сулеймани

Папа Франциск призвал США и Иран к сдержанности после убийства Сулеймани

Тегеран, 5 января. ИРНА — Папа Римский Франциск в ходе воскресной мессы в соборе святого Петра в Ватикане призвал власти Ирана и США проявить сдержанность после убийства командующего подразделением "Кудс" КСИР Ирана.

"Я призываю все стороны поддерживать огонь диалога и самоограничения, освещающего и отгоняющего тень вражды", — цитирует агентство Рейтер слова понтифика. "Война приносит только смерть и разрушения", добавил он.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада. КСИР в заявлении, опубликованном в пятницу подтвердил убийство генерала Сулеймани в Ираке.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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