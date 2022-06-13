13 июн. 2022 г., 10:46
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Раиси поручил экспортировать инновационные продукты в трансрегиональные страны

Раиси поручил экспортировать инновационные продукты в трансрегиональные страны

Тегеран, 13 июня, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил соответствующим органам экспортировать инновационные продукты в дружественные региональные и трансрегиональные страны.

Глава иранского правительства в воскресенье на заседании кабинета министров заявил: «Лидеры всех стран, которые посетили Иран за последние месяцы, высоко оценили авторитет, позицию и возможности нашей страны в области инновационных продуктов».
Указав на высказывания верховного лидера в отношении инновационных продуктов, Раиси поручил соответствующим органам серьезно следить за экспортом инновационных продуктов в дружественные региональные и трансрегиональные страны.
Напомним, лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал текущий иранский 1401 год «Годом производства, инноваций и занятости».

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