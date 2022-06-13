Раиси поручил экспортировать инновационные продукты в трансрегиональные страны

Глава иранского правительства в воскресенье на заседании кабинета министров заявил: «Лидеры всех стран, которые посетили Иран за последние месяцы, высоко оценили авторитет, позицию и возможности нашей страны в области инновационных продуктов».
Указав на высказывания верховного лидера в отношении инновационных продуктов, Раиси поручил соответствующим органам серьезно следить за экспортом инновационных продуктов в дружественные региональные и трансрегиональные страны.
Напомним, лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал текущий иранский 1401 год «Годом производства, инноваций и занятости».
Тегеран, 13 июня, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил соответствующим органам экспортировать инновационные продукты в дружественные региональные и трансрегиональные страны.
Глава иранского правительства в воскресенье на заседании кабинета министров заявил: «Лидеры всех стран, которые посетили Иран за последние месяцы, высоко оценили авторитет, позицию и возможности нашей страны в области инновационных продуктов».
Похожие новости
-
Иранские инновационные компании принимают участие в армяно-иранском бизнес-форуме
Тегеран, 29 июня. ИРНА — 50 иранских инновационные компаний прибыли в Ереван для участия в…
-
В Иране пригласили экспортеров содействовать экспорту иранской наукоемкой продукции в Армению
Тегеран, 30 мая, ИРНА - Международный центр научно-технического взаимодействия правительства…
Your Comment