Раиси: Поставка иранского танкера в Венесуэлу доказывает эффективность политики экономика сопротивления

Второй танкер, построенный Иранской морской промышленной компанией (Sadra) по заказу Венесуэлы, был доставлен в Венесуэлу Иранской нефтяной компанией в субботу в присутствии Эбрахима Раиси и Николаса Мадуро.

Выразив удовлетворение доставкой танкера в Венесуэлу, президент охарактеризовал страну как дружественную и братскую, добавив: «В ситуации, когда враги Ирана и Венесуэлы пытаются помешать прогрессу свободных народов Ирана и Венесуэлы, вводя жесткие ограничения и санкции, поставка 113 000-тонного танкера, построенного иранскими инженерами и судостроительной промышленностью, в Венесуэлу является примером высоких возможностей Ирана в экспорте технических и инженерных услуг в мир и доказательством эффективности политики Экономики сопротивления.

"Строительство и поставка этого танкера, который также был одобрен Венесуэльской технической и инженерной группой, в дополнение к оказанию помощи правительству Венесуэлы в достижении его цели независимости в области морских перевозок, еще раз показывает, что воля и единство революционных наций и правительств намного сильнее и более эффективнее, чем американские санкции», - сказал Раиси.

Раиси подчеркнул: «В стадии строительства находятся еще два нефтяных танкера, которые, я надеюсь, скоро будут готовы к доставке в Венесуэлу».

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