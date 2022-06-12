12 июн. 2022 г., 10:50
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Первая группа иранских паломников отправились в хадж

Первая группа иранских паломников отправились в хадж

Тегеран, 12 июня, ИРНА – С сегодняшнего дня начались полеты в Иране паломников в Саудовскую Аравию.

Первые полеты в воскресенье утром совершились из Кермана и Тегерана в Медину.
Руководитель аэропорта имени имама Хомейни Саид Чаландари заявил, что с 12 июня по 3 июля ежедневно совершаются 1-5 рейсы из Ирана в Саудовскую Аравию.
Число мусульман из Ирана, отправляющихся в хадж к святым местам, в этом году составило 39 тыс. 635 человек.

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