Первая группа иранских паломников отправились в хадж

Первые полеты в воскресенье утром совершились из Кермана и Тегерана в Медину.

Руководитель аэропорта имени имама Хомейни Саид Чаландари заявил, что с 12 июня по 3 июля ежедневно совершаются 1-5 рейсы из Ирана в Саудовскую Аравию.

Число мусульман из Ирана, отправляющихся в хадж к святым местам, в этом году составило 39 тыс. 635 человек.