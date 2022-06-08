8 июн. 2022 г., 14:02
Journalist ID: 2177
News Code: 84781595
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Верховный лидер принял организаторов проведения паломничества хадж

В среду, 8 июня, Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи встретился с руководством и организаторами проведения паломничества хадж.

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