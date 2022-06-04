Лидер: Имам Хомейни - это дух Исламской Республики Иран

На церемонии, посвященной тридцать третьей годовщине смерти покойного основателя Исламской Республики Имама Хомейни, лидер отметил, что Имам Хомейни был исключительной фигурой.

Он подчеркнул, что многие аспекты личности этого имама до сих пор неизвестны, и нынешнее поколение революции, особенно наше молодое поколение, не знают имама должным образом, и им нужно знать аспекты личности имама Хомейни.

«Имам Хомейни был храбрым, мудрым и рациональным и никогда не сдавался, и великие события в начале революции не вызвали никаких колебаний в его сердце, и он был честен с Богом и народом, соблюдая свои задачи», - отметил он.

Он заявил, что имам был сторонником служения Богу и установления истины и справедливости, и черпал свои идеи из исламских учений.

Он добавил, что в движении имама есть заметные моменты, когда он был откровенен и имел говорящий язык, и он постоянно обращался к людям. Имам Хомейни возглавил величайшую революцию в истории революций.

Лидер революции объяснил, что за эти 43 года после победы Иранской исламской революции в стране было проведено почти 50 выборов, и народ избирает и голосует, и в этом величие революции, и имам был лидером такой революции.

Он добавил, что Исламская революция была революцией, которая касалась, и материальной стороны Человека, и моральной стороны.

Он подчеркнул, что Имам Хомейни вывел народ на арену и удержал его на ней, вывел его из отчаяния и совершил Исламскую революцию в присутствии народа, и народ не будет отстранен от революции, и провел референдум, и народ избрал режим Исламской Республики свободным и справедливым путем.

Лидер революции заявил: «Мы добились больших успехов по всем предметам школы покойного имама, если кто-то отрицает это, безусловно, он осуждает несправедливо».

Лидер также подчеркнул, что суть Исламской Республики заключается в борьбе с несправедливостью, и враг надеялся на протесты иранского народа против режима Исламской Республики, но просчитался в этом, как и в других своих расчетах.

Лидер революции в конце своего выступления расценил беспрецедентную многомиллионную церемонию похорон Касема Сулеймани, проведенную в городе Керман (юго-восток Ирана), как признак возросшего интереса иранского народа к Исламской революции.

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