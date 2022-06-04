Отражение заявлений Верховного лидера Ирана в иностранных СМИ

Как отметил лидер, Враги провоцируют беспорядки в Иране, чтобы свергнуть Исламскую Республику, сообщает Reuters.

«Сегодня самая важная надежда врагов на нанесение удара по стране основана на народных протестах», - сообщило Reuters.

«Но расчеты врагов так же ошибочны, как и многие предыдущие», - сказал он в телевизионной речи, посвященной 33-й годовщине смерти лидера исламской революции 1979 года в Иране аятоллы Рухоллы Хомейни», - цитирует его Reuters.

Кроме того, по его словам, враги ведут «психологическую войну» против Ирана, обвиняя его в пиратстве за захват двух греческих судов после того, как Соединенные Штаты конфисковали иранскую нефть с танкера.

Верховный лидер Ирана заявил, что захват его страной двух греческих нефтяных танкеров в водах Персидского залива в прошлом месяце был прямым ответом на «грабеж» США и Греции иранской нефти, отмечает Bloomberg.

Аятолла Хаменеи выступил с речью по случаю 33-й годовщины кончины имама Хомейни, которая началась в мавзолее имама в субботу на 14-й день Хордада, третьего месяца иранского календарного года.

Как подчеркнул аятолла Хаменеи, природа Исламской Республики направлена против угнетения.

Далее Верховный лидер сказал, что враг рассчитывал на общественные протесты, чтобы настроить людей против Исламской Республики, и, конечно же, прогноз врага ошибочен, как и многие другие.

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