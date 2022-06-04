Выступление Верховного лидера Ирана в годовщину смерти Имама Хомейни

Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи сегодня на церемонии годовщины смерти Имама Хомейни выступил с речью.
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