25 мая 2022 г., 15:35
Journalist ID: 2177
News Code: 84767191
0 Persons

Tags

Встреча депутатов парламента с Верховным лидером

В среду, 25 мая, депутаты Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана встретились в хосейние им. Имама Хомейни с Верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha