Встреча депутатов парламента с Верховным лидером

В среду, 25 мая, депутаты Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана встретились в хосейние им. Имама Хомейни с Верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи.
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