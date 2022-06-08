Верховный лидер: Сионистский режим эксплуатирует государства, с которыми он стремился нормализовать отношения

Верховный лидер сделал это заявление на встрече с руководством и организаторами проведения паломничества хадж.

Аятолла Хаменеи также заявил, что Исламская Республика Иран серьезно призывает правительство Саудовской Аравии как организатора ритуалов хаджа обеспечить безопасность всех паломников, в частности иранских.

"Возобновление после двух лет сезона хаджа для иранских паломников и других стало большой радостной вестью. Это не является милостью с чье-то стороны, это – принятие Всевышним вашего страстного желания и страстного желания уважаемых паломников Дома Бога", сказал лидер.

"Всемогущий Создатель повелевает, что хадж представляет собой опору человеческой жизни. Необходимо задуматься над этими словами", добавил аятолла Хаменеи.

"Одним из важных вопросов во время хаджа является совместное пребывание. Здесь должны сосуществовать люди, которые нисколько не знакомы друг с другом, с разными культурами, из разных мест, разного цвета кожи, говорящих на разных языках", отметил он.

По словам лидера, проблемы человечества заключаются в том, что оно не умеет сосуществовать, притесняет друг друга, злословит друг о друге, вытесняет друг друга, наносит друг другу удары, но хадж обучает сосуществованию.

"Многие несчастья и проблемы в мире происходят из-за непомерной алчности, стремления к роскошной жизни и пристрастия к роскоши. Хадж обучает простому образу жизни", подчеркнул Верховный лидер.

"Хадж представляет собой олицетворение единства исламской уммы. Мы должны постараться не нарушить это единство. Искусство англичан - в создании раскола. Максимально наращивайте это единство", указал аятолла Хаменеи.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram