12 июн. 2022 г., 09:50
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Глава МИД Ирана и генсекретарь ООН провели телефонный разговор

Глава МИД Ирана и генсекретарь ООН провели телефонный разговор

Тегеран, 12 июня, ИРНА - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и генсекретарь ООН Антонию Гутерреш в телефонном разговоре обсудили последние ситуации в регионе и мире.

Сегодня в этом разговоре Антонию Гутерреш подчеркнул важность продолжения венских переговоров и назвал дипломатию лучшим путем к урегулированию разногласий в иранской ядерной сделке.

Амир Абдоллахиян также в свою очередь назвал действия США и трех европейских стран в представлении резолюции против Ирана в Совет управляющих ООН политическими и поспешными.

Глава дипломатического аппарата Ирана также сделал акцент на полном устранении блокада в Йемене, выразив поддержку продолжения перемирия, и назвал это предусловием для диалога между йеменскими партиями.

Амир Абдоллахиян сослался на нападение Израилем на аэропорт в Сирии и назвал эту меру нарушением принципов Устава Организации Объединенных Наций. Он еще заявил, что по опыту можно сказать, что разжигание Израиля против мира и стабильности региона в конечном счете вернется к нему.

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