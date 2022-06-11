Иран призвал международное сообщество положить конец односторонним санкциям

«Мы хотели бы призвать тех, кто несет ответственность, немедленно устранить такие препятствия, которые ограничивают возможности развивающихся стран, чтобы обеспечить доступную и эффективную профилактику ВИЧ, а также продукты для лечения, диагностику, лекарства, товары и другие фармацевтические продукты», — сказала Эршади, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи по вопросу о выполнении Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и политических деклараций по ВИЧ/СПИДу.

«Как правильно отмечено в отчете Генерального секретаря, усилия по прекращению пандемии СПИДа к 2030 г. по-прежнему не реализуются. Основываясь на этой информации, государствам-членам настоятельно рекомендуется принять незамедлительные меры для устранения тех проблем, которые играют определенную роль в замедлении прогресса», отметила она.

По её словам, сегодня мир не только сталкивается с пандемией СПИДа, но и должен бороться с комплексными проблемами, возникшими в результате пандемии COVID-19. «В таких условиях мы по-прежнему наблюдаем, как мир не может устранить основные препятствия на пути к равному доступу к услугам здравоохранения, поскольку он остается опасно неподготовленным», добавила Эршади.

«Исламская Республика Иран входит в число редких азиатских стран, добившихся значительных успехов в борьбе с ВИЧ/СПИДом и его лечении. Кроме того, Иран является одной из немногих стран региона, которая обеспечивает безопасный доступ к медицинским услугам для людей, живущих с ВИЧ, в том числе из групп высокого риска, затронутых СПИДом. Они также получают специализированное лечение и медицинские услуги бесплатно», подчеркнула иранский дипломат.

Она назвала искоренение передачи ВИЧ от матери ребенку одним из главных приоритетов Ирана, и Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу может сыграть ключевую роль в этой области.

Как отмечается в третьей рекомендации отчета Генерального секретаря, необходимо обеспечить новейшие лекарства и медицинские технологии для профилактики, тестирования и лечения ВИЧ, включая будущую вакцину против ВИЧ для развивающихся стран.

«К сожалению, односторонние принудительные меры в виде односторонних финансовых и банковских санкций, введенных против Ирана, серьезно нарушили право иранцев на здоровье, особенно среди населения, живущего со СПИДом», отметила Эршади.

Посол Ирана подчеркнула, что такие несправедливые и вредные санкции нарушают нормальные каналы международного сотрудничества и продолжают оставаться основным источником беспокойства, отрицательно влияющим на национальные усилия Ирана по борьбе со всеми видами болезней.

Резко осудив такие нелегальные меры, Иран призывает международное сообщество положить конец таким принудительным действиям.

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