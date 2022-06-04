4 июн. 2022 г., 11:03
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Иран приветствовал перемирие еще на два месяца в Йемене

Иран приветствовал перемирие еще на два месяца в Йемене

Тегеран, 4 июня, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде приветствовал решение воюющих сторон Йемена продлить перемирие еще на два месяца.

Воюющие стороны Йемена согласились продлить заключенное при посредничестве ООН перемирие еще на два месяца на тех же условиях, что и первоначальная сделка, срок действия которой истекал в четверг.

«Исламская республика Иран надеется, что благодаря усилиям сторон станем свидетелями полного снятия блокады, перемирия и достижения политического решения», - написал он в Твиттере.

По его словам, «Исламская республика Иран видит выход из йеменского кризиса в политическом решении на основе своем стратегическом видении и принципиальной политике и будет пользоваться всеми возможностями для установления мира в Йемене».

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