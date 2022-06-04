Иран приветствовал перемирие еще на два месяца в Йемене

Воюющие стороны Йемена согласились продлить заключенное при посредничестве ООН перемирие еще на два месяца на тех же условиях, что и первоначальная сделка, срок действия которой истекал в четверг.

«Исламская республика Иран надеется, что благодаря усилиям сторон станем свидетелями полного снятия блокады, перемирия и достижения политического решения», - написал он в Твиттере.

По его словам, «Исламская республика Иран видит выход из йеменского кризиса в политическом решении на основе своем стратегическом видении и принципиальной политике и будет пользоваться всеми возможностями для установления мира в Йемене».

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