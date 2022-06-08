8 июн. 2022 г., 15:17
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ООН поддерживает усилия Ирана по вакцинации от Covid-19

ООН поддерживает усилия Ирана по вакцинации от Covid-19

Нью-Йорк, 8 июня, ИРНА – В Иране 2 июня впервые с начала распространения пандемии за сутки не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

Он во вторник отметил, что ООН поддерживает усилия Ирана по вакцинации от коронавируса. «В Иране команда ООН во главе координатора организации в стране отвечает на человеческие и социально-экономические потребности Исламской Республики, возникающие в связи с коронавирусом», добавил Дюжаррик.
По его словам, шестая вольна Covid-19 в течение весны постепенно спала, и 2 июня впервые с начала распространения пандемии за сутки не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.
«Мы поддерживаем усилия Ирана по вакцинации от коронавируса, так как 70% населения страны полностью сделали прививку от COVID-19. 80% беженцев и афганцев без документов также вакцинировались при поддержке ООН», отметил он.

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