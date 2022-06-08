ООН поддерживает усилия Ирана по вакцинации от Covid-19

Он во вторник отметил, что ООН поддерживает усилия Ирана по вакцинации от коронавируса. «В Иране команда ООН во главе координатора организации в стране отвечает на человеческие и социально-экономические потребности Исламской Республики, возникающие в связи с коронавирусом», добавил Дюжаррик.

По его словам, шестая вольна Covid-19 в течение весны постепенно спала, и 2 июня впервые с начала распространения пандемии за сутки не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.

«Мы поддерживаем усилия Ирана по вакцинации от коронавируса, так как 70% населения страны полностью сделали прививку от COVID-19. 80% беженцев и афганцев без документов также вакцинировались при поддержке ООН», отметил он.