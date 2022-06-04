Иран опроверг кибератаки на паспортную систему в аэропорту Имам Хомейни

В субботу утром некоторые пассажиры в аэропорту Имам Хомейни объявили, что паспортная система в аэропорту вышла из строя, что привело к задержкам в аэропорту на несколько часов.

Джавад Салехи опроверг кибератаки на паспортную систему в аэропорту, заявив, что проникнуть в паспортную систему очень сложно, даже невозможно, и это была просто аппаратная проблема, и проблема уже решена.

Также со своей стороны, начальник отдела воздушного пограничного контроля в аэропорту Имам полковник Хайдари Сейрат сказал: «с 00:30 до 2:45 сегодня утром (суббота) по местному времени процесс приема пассажиров был прерван из-за технической ошибки, объявив о ремонте технического дефект в 02:45 утра».

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