«Мехрабад» стал самым загруженным аэропортом Ирана за последние 10 месяцев

Он отметил, что среди восьмых международных аэропортов страны в Тегеране, Ширазе, Мешхеде, Бендер-Аббасе, Захедане, Исфахане, Тебризе и Язде, аэропорт Мехрабад обслуживает 2104 регулярных рейсов еженедельно и 35108 пассажиров в день.

Международный аэропорт «Мехрабад» — международный аэропорт в Иране, один из двух аэропортов Тегерана.

До открытия в мае 2004 года международного аэропорта «Тегеран» имени Имама Хомейни именно международный аэропорт «Мехрабад» являлся главным, крупнейшим и самым загруженным аэропортом Ирана с момента своего открытия в 1938 году. Ныне аэропорт «Мехрабад» обслуживает только внутренние пассажирские и грузовые рейсы, несмотря на статус международного аэропорта. Практически все международные рейсы Тегерана обслуживает международный аэропорт «Тегеран» имени Имама Хомейни. Из аэропорта и в аэропорт «Мехрабад» осуществляются рейсы в почти каждый иранский город с аэропортом.