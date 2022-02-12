12 февр. 2022 г., 13:40
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«Мехрабад» стал самым загруженным аэропортом Ирана за последние 10 месяцев

«Мехрабад» стал самым загруженным аэропортом Ирана за последние 10 месяцев

Тегеран, 12 февраля, ИРНА – Международный аэропорт «Мехрабад», который еженедельно обслуживает более 2000 регулярных рейсов, стал самым загруженным воздушным узлом Ирана. Об этом заявил замглавы предприятия аэропортов Ахмад Мозаффар в субботу.

Он отметил, что среди восьмых международных аэропортов страны в Тегеране, Ширазе, Мешхеде, Бендер-Аббасе, Захедане, Исфахане, Тебризе и Язде, аэропорт Мехрабад обслуживает 2104 регулярных рейсов еженедельно и 35108 пассажиров в день.
Международный аэропорт «Мехрабад» — международный аэропорт в Иране, один из двух аэропортов Тегерана.
До открытия в мае 2004 года международного аэропорта «Тегеран» имени Имама Хомейни именно международный аэропорт «Мехрабад» являлся главным, крупнейшим и самым загруженным аэропортом Ирана с момента своего открытия в 1938 году. Ныне аэропорт «Мехрабад» обслуживает только внутренние пассажирские и грузовые рейсы, несмотря на статус международного аэропорта. Практически все международные рейсы Тегерана обслуживает международный аэропорт «Тегеран» имени Имама Хомейни. Из аэропорта и в аэропорт «Мехрабад» осуществляются рейсы в почти каждый иранский город с аэропортом.

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