Запущен первый прямой рейс из Баку в Мешхед

Авиакомпания "Buta Airways" в сотрудничестве с туристической компанией "Baku Star" и иранским предприятием будет выполнять авиарейсы по маршруту Баку-Мешхед. Об этом заявил генеральный директор аэропортов провинции Хорасан Резави Махмуд Амани Бани.

По его словам, этот прямой рейс запущен в целях наращивания отношений Исламской Республики с Азербайджаном и упрощения поездок азербайджанских паломников, которые стремятся посетить мавзолей имама Резы (мир ему) в Мешхеде.

Самолеты авиакомпании «Buta Airways» будут выполнять авиарейс Баку-Мешхед и обратно по понедельникам и четвергам. На последующем этапе возможно увеличение количества авиарейсов.

Иранский чиновник отметил, что в настоящее время 9 иностранных авиакомпаний работают в аэропорту Мешхед. Авиакомпания Azerbaijan Airlines также выполняет рейсы из Мешхеда в Баку.

Аэропорт имени Шахид Хашеминежад считается вторым по величине аэропортом Ирана с точки зрения площади и количество полетов. Международный аэропорт имени Шахид Хашеминежад также считается вторым по объёму пассажиропотока в Иране. Ежегодно 180-250 рейсов выполняются в этом аэропорту.

Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде также на церемонии открытия этого авиарейса призвал к расширению связей между Ираном и Азербайджаном.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392