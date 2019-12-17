17 дек. 2019 г., 12:39
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Запущен первый прямой рейс из Баку в Мешхед

Запущен первый прямой рейс из Баку в Мешхед

Мешхед, 17 декабря, ИРНА – В понедельник запущен первый прямой рейс из столицы Азербайджана города Баку до города Мешхед на северо-востоке Ирана.

Авиакомпания "Buta Airways" в сотрудничестве с туристической компанией "Baku Star" и иранским предприятием будет выполнять авиарейсы по маршруту Баку-Мешхед. Об этом заявил генеральный директор аэропортов провинции Хорасан Резави Махмуд Амани Бани.
По его словам, этот прямой рейс запущен в целях наращивания отношений Исламской Республики с Азербайджаном и упрощения поездок азербайджанских паломников, которые стремятся посетить мавзолей имама Резы (мир ему) в Мешхеде.
Самолеты авиакомпании «Buta Airways» будут выполнять авиарейс Баку-Мешхед и обратно по понедельникам и четвергам. На последующем этапе возможно увеличение количества авиарейсов.
Иранский чиновник отметил, что в настоящее время 9 иностранных авиакомпаний работают в аэропорту Мешхед. Авиакомпания Azerbaijan Airlines также выполняет рейсы из Мешхеда в Баку.
Аэропорт имени Шахид Хашеминежад считается вторым по величине аэропортом Ирана с точки зрения площади и количество полетов. Международный аэропорт имени Шахид Хашеминежад также считается вторым по объёму пассажиропотока в Иране. Ежегодно 180-250 рейсов выполняются в этом аэропорту.
Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде также на церемонии открытия этого авиарейса призвал к расширению связей между Ираном и Азербайджаном.

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